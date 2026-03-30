Coppa Montù di canottaggio all’Idroscalo, Lario seconda nel medagliere

Seconda regata regionale valida per la Coppa Montù, disputata all’Idroscalo di Milano, in una giornata in cui anche i portacolori delle società comasche sono stati protagonisti. La competizione si è svolta sulla distanza dei 2000 metri, su campo a otto corsie, e ha assegnato risultati validi per le classifiche nazionali nelle categorie Esordienti, Pesi Leggeri, Senior A, Under 17, Under 19 e Under 23

A guidare il medagliere è Gavirate con 34 medaglie (12 ori, 14 argenti e 8 di bronzo), seguita dalla Canottieri Lario con 21 complessive (10, 5 e 6), terzo posto per la Canottieri Bissolati con 9 ori e 3 argenti e Varese con 8 ori, 6 argenti e 8 bronzi per 22 podi totali. Nella top ten anche la Bellagina, al sesto posto, con quattro vittorie, un secondo posto e quattro bronzi. Medaglie anche per Moltrasio (2,1, 3), Menaggio (1, 4, 4), Tremezzina (un onore e un argento), Cernobbio (un successo e due bronzi) e Lago Pusiano (un argento).