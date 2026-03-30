Libertas Cantù, stagione terminata con la retrocessione

La Libertas Cantù saluta la serie A2 di pallavolo e retrocede in A3 con soli 12 punti, un record negativo storico. A Casnate con Bernate nell’ultima gara interna della stagione i brianzoli sono stati sconfitti per 3-0 contro Macerata.

Queste le parole di coach Alessio Zingoni a fine partita: “Non si può essere contenti quando il campionato si chiude con una sconfitta. Sono state confermate le nostra difficoltà in attacco, come è stato per il resto dell’anno, e quando manca quello vai piano piano in difficoltà anche con gli altri fondamentali perché poi emergono le differenze con gli avversari. Mi piace sottolineare l’impegno lungo tutta la stagione di questi ragazzi: voglio ricordare che siamo allenati quasi tre ore il giorno di Natale perché sapevamo che dovevamo lavorare più degli altri per cercare di sovvertire il pronostico che ci dava come squadra con meno possibilità di salvezza. Purtroppo il campo ha detto che non ci meritavamo quell’obiettivo. Però questi ragazzi hanno sempre lavorato dal primo secondo all’ultimo, con tanta voglia e tanta applicazione. Ringrazio la società perché mi ha dato una possibilità importante – ha concluso il tecnico – e ringrazio i giocatori e lo staff perché hanno dato tutto”.