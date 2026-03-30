Politeama ed ex orfanotrofio di Como,è polemica. Svolta Civica, Forza Italia e Fratelli d’Italia chiedono chiarezza

Politeama ed ex orfanotrofio di Como, scoppia la polemica e i partiti d’opposizione chiedono chiarimenti alla giunta cittadina.

“Con riferimento alla notizia secondo cui il marito dell’assessore Bodero Maccabeo ha promosso sul mercato due immobili di proprietà del Comune e attualmente messi all’asta Svolta Civica ha depositato richiesta di accesso atti volta ad accertare se l’agente immobiliare abbia ricevuto mandato per la vendita degli immobili, chiedendo, in caso affermativa, copia del documento”. Così spiega in una nota Vittorio Nessi.

“Trovo inopportuno che un familiare di un assessore sia coinvolto, anche indirettamente, nella promozione di immobili comunali: una situazione che solleva più di una perplessità sul piano istituzionale”. Aggiunge Davide Gervasoni, segretario cittadino di Forza Italia Como,

“Una situazione che solleva interrogativi evidenti sul piano dell’opportunità e della trasparenza. Esiste un incarico formale? E, in caso di vendita, quale sarebbe stata la percentuale concordata?” si domandano, infine, gli esponenti di Fratelli d’Italia Stefano Molinari e Alessandro Nardone.