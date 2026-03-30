Como, “gioco delle tre carte” sul lungolago: due denunciati. Il bilancio della polizia locale

“Gioco delle tre carte” ai turisti e ai passanti, due persone denunciate ieri dalla polizia locale di Como sul lungolago cittadino per esercizio di gioco d’azzardo. Gli agenti prima in borghese e poi in divisa hanno svolto degli accertamenti. I due avevano banconote di diverse valute. In un’auto di cui avevano le chiavi trovati un cutter con lama di circa 9 centimetri e un bastone estensibile in metallo della lunghezza di circa 50 centimetri, sottoposti a sequestro così come le banconote.

Nella mattinata di sabato, invece, la polizia locale di Como era intervenuta in via Guido da Como, in una società di custodia veicoli, per la restituzione di un’auto rimossa il giorno precedente. Un cittadino straniero dichiarava di essere il conducente del veicolo e di averlo noleggiato all’aeroporto di Milano Malpensa. Ma dai documenti sono emerse anomalie sul permesso internazionale di guida. Sembra che fosse riconducibile a un sito internet che vende documenti di varie nazionalità, tra cui patenti di guida e permessi internazionali. L’uomo è stato denunciato per falsità materiale e uso di atto falso. Il permesso internazionale di guida è stato sequestrato.

Infine, sempre nel corso del weekend, sono state sequestrate due bici elettriche risultate modificate rispetto alle caratteristiche costruttive originarie. Le alterazioni riscontrate consentivano di superare i limiti di velocità previsti dalla normativa vigente. Complessivamente, sono state accertate 4 violazioni alle norme del Codice della Strada, con conseguenti sanzioni. È il bilancio delle attività condotte dalla polizia locale di Como nel fine settimana.