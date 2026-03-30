Como, dal bacio del Crocifisso alle messe di Pasqua: gli appuntamenti della Settimana Santa

Domenica delle Palme, dopo la Messa Pontificale in Duomo, alle 15 nella Basilica dell’Annunciata di viale Varese, il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, ha presieduto la celebrazione con la solenne esposizione del Santissimo Crocifisso, la lettura della Passione e una meditazione. Una tradizione molto sentita dai cittadini comaschi.

“La visita al santo Crocifisso – ha detto il cardinale Cantoni – il saperci attesi, accolti, perdonati, anche attraverso il sacramento della Riconciliazione, possa generare una nuova disponibilità a promuovere gesti di responsabilità gli uni nei confronti degli altri, a chinarci sulle miserie di quanti soffrono come noi e più di noi, a rinunciare alla ostilità, promuovendo piuttosto una cultura di pace, di vicinanza e di fraterno soccorso“.

Per il bacio del Crocifisso la basilica è aperta tutti i giorni dalle 6.30 alle 22. Sabato, invece, dalle 8 alle 18.30. Domenica dalle 8 alle 12.30 e poi dalle 16 alle 19, lo stesso il Lunedì di Pasqua, ma l’apertura pomeridiana sarà anticipata alle 14. La Settimana Santa sarà ricca di appuntamenti e culminerà con la tradizionale processione del Venerdì Santo, che Espansione Tv seguirà in diretta. Sarà l’occasione, ha sottolineato il vescovo Cantoni, “per invocare pace e riconciliazione a tutti gli abitanti e a quanti saranno accolti in questa nuova stagione”. Domenica e lunedì, infine, le Sante Messe in occasione della Pasqua di Risurrezione e del Lunedì di Pasqua.