Riflessione sulla città, l’incontro con i giornalisti del territorio

Ha preso il via il ciclo di incontri pubblici promosso dall’associazione COstruiaMO, pensato come uno spazio civico di confronto per discutere sul futuro di Como. Il primo appuntamento, intitolato “La parola ai giornalisti–raccontare, capire e confrontarsi per la città” è stato ospitato nel tardo pomeriggio di oggi allo Yacht Club.

L’evento è stato il primo di un ciclo di momenti di ascolto e dibattito che coinvolgerà nel tempo diverse componenti della società: professioni, categorie economiche, associazioni, mondo del lavoro e della cultura.

L’obiettivo è favorire un confronto pubblico sulle trasformazioni che interessano la città e sulle prospettive di sviluppo.

I giornalisti del territorio sono stati chiamati a raccontare le principali criticità, le dinamiche in atto e le opportunità che emergono dal racconto quotidiano, per alimentare una riflessione sul benessere civico e sul futuro di Como.