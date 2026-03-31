Uso di fischietti al PalaDesio, multa alla Pallacanestro Cantù

Multa di 2mila euro per la Pallacanestro Cantù dopo la gara interna vinta con Trieste con il punteggio di 97-76. La sanzione è arrivata dal giudice sportivo della FederBasket per “comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara”, in pratica l’utilizzo di fischietti da parte di qualche spettatore del PalaDesio.

L’Acqua S.Bernardo nel prossimo turno è attesa da una nuova sfida casalinga: sabato sera alle 20.30 i brianzoli ricevono Sassari. Le due formazioni sono appaiate al penultimo posto nella classifica di serie A di basket.

