Incidente in A9, code verso la Svizzera: coinvolto un mezzo pesante

Ancora disagi in A9. Un incidente stradale ha bloccato il traffico questa mattina tra lo svincolo di Lomazzo Sud e Fino Mornasco, in direzione Svizzera. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10:45 e ha coinvolto un mezzo pesante. Il conducente, un uomo di 35 anni, è stato soccorso in codice giallo dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como e il personale dell’Ats di Novate. L’incidente ha provocato code di diversi chilometri e tempi di percorrenza più che raddoppiati rispetto alla media, in un tratto già messo a dura prova dal cantiere sul viadotto Fati.

I lavori saranno però rimossi dopodomani, giovedì 2 aprile, con oltre un mese di anticipo rispetto alle previsioni che indicavano come termine il periodo dell’Ascensione. Una buona notizia per i frontalieri, che dall’inizio di marzo hanno dovuto fare i conti con lo scambio di carreggiata e il passaggio su una sola corsia per senso di marcia. Per il resto del 2026 non sono previsti altri interventi di grande impatto lungo l’A9.