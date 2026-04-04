Serie A, lunedì il Como in trasferta contro l’Udinese. Fàbregas: “I ragazzi sono tornati con grande fame”

Il campionato del Como 1907 riprende da Udine, dove lunedì alle 12:30 i lariani affronteranno l’Udinese in quello che si preannuncia come il primo atto di un finale di stagione caldissimo. Con solo otto gare ancora da disputare, ogni punto diventa ora decisivo per definire una classifica che vede la squadra di Cesc Fàbregas in piena ascesa.

La sosta per le nazionali è stata gestita dal tecnico spagnolo come un’opportunità per lavorare sul piano atletico e tattico, ritrovando gran parte del gruppo e analizzando la condizione generale. Alla vigilia della trasferta friulana, l’allenatore si è detto soddisfatto del clima respirato a Mozzate: “Abbiamo lavorato bene, abbiamo riposato bene, i ragazzi sono ritornati con grande fame, grande voglia di lavorare, di mettersi in forma per questo finale di stagione”, ha dichiarato Fàbregas, sottolineando l’ottimo atteggiamento mostrato dai suoi giocatori negli ultimi giorni.

Dal punto di vista degli infortuni, l’unica assenza certa rimane quella di Jesús Rodríguez, ancora alle prese con il noto problema al ginocchio. Resta invece un punto di domanda su Ramón, rientrato in gruppo solo nelle ultime ore dopo gli impegni internazionali; lo staff tecnico lo valuterà fino all’ultimo momento utile per capire se potrà essere della partita dall’inizio.

L’ostacolo di domani si chiama Udinese, un avversario che storicamente fa della struttura atletica la propria arma principale. Il Como sarà chiamato a una gestione oculata dei duelli e delle seconde palle, evitando di farsi schiacciare dai ritmi alti dei padroni di casa. Lo stesso Fàbregas ha avvisato i suoi sulla caratura atletica degli avversari, definendo l’Udinese come una squadra molto fisica, “sicuramente se non la più fisica, una delle tre più fisiche del campionato”.

Per uscire con un risultato positivo dalla Bluenergy Arena, il Como dovrà dunque mettere in campo una prestazione completa, confermando quel percorso di crescita che ha portato la Lega Serie A a premiarlo come miglior formazione dell’ultimo mese. Un riconoscimento prestigioso che ora, però, attende la prova del nove sul rettangolo verde.