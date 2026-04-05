Basket in carrozzina, martedì a Montemezzo l’ultimo saluto a Mauro Fiorentini

Martedì a Montemezzo l’ultimo saluto a Mauro Fiorentini. Il giocatore comasco di basket in carrozzina è morto a 54 anni nella notte tra giovedì e venerdì per un malore improvviso. Originario del Porlezzese, “Mono” Fiorentini aveva esordito nella società canturina della Briantea84, poi era passato alla Hsv di Varese, in cui ha militato per 17 anni. L’ultima partita di Fiorentini lo scorso fine settimana a Padova, match in cui ha segnato quattro punti.

“La notizia ci ha lasciati senza parole, ci uniamo tutti al dolore della sua famiglia e a quello della società e del suo presidente Carlo Marinello” ha detto il presidente della Federazione pallacanestro in carrozzina, Fernando Zappile.

L’ultimo saluto a Carlo Fiorentini sarà martedì a Montemezzo alle 10.

