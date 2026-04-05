De Raffaele: “Un successo pesantissimo in una gara dura e difficile”

Un successo di grande importanza contro Sassari. Lo ha sottolineato anche Walter De Raffaele, allenatore dei brianzoli, in sala stampa. “È una vittoria pesantissima e maturata in una gara dura e difficile – ha detto il coach dell’Acqua S.Bernardo – Se avesse vinto Sassari non ci sarebbe stato nulla da dire, perché ha giocato una signora partita. La squadra ha avuto il desiderio di ribellarsi. Siamo stati bravi ad adeguarci in difesa, cambiando aspetto. Credo che il lato emozionale abbia giocato un brutto scherzo a tanti giocatori che non hanno l’abitudine a questo tipo di sfide. È una vittoria maturata su episodi, sulla capacità di gestire gli ultimi palloni. Siamo molto contenti. Ci prendiamo un paio di giorni di riposo e poi pensiamo alla prossima”.

Soddisfazione anche da parte di Gerlad Robinson, l’ultimo acquisto del club brianzolo. “Questa è una bella vittoria di squadra. È stata una partita difficile e pesante, ma per fortuna siamo stati capaci di prenderci questo risultato. Il carattere e la resilienza che abbiamo dimostrato sono stati decisivi. Durante la gara ci siamo trovati con le spalle al muro diverse volte e in nessuna di queste situazioni complicate abbiamo mollato, reagendo sempre e arrivando al successo”.