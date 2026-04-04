Sfida per la salvezza al PalaDesio, vittoria di Cantù

Preziosa vittoria della Pallacanestro Cantù. I brianzoli hanno superato Sassari al PalaDesio al termina di una gara emozionante e che si è decisa in volata. Un lungo testa a testa fra due formazioni che lottano per salvarsi. L’Acqua S.Bernardo si è imposta con il punteggio di 80-78. Decisivi, nel finale, i tiri liberi di Bortolani e De Nicolao, che hanno fatto la differenza.

Nella classifica di serie A di basket Cantù è salita a 16 punti, alla pari con Napoli. Alle loro spalle Sassari, a quota 14, mentre l’ultima Treviso non molla (successo con Tortona) e sale a 12.

Nel prossimo turno, lunedì 13 aprile alle 20, Cantù scende in campo a Cantù contro la Virtus.