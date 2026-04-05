Tentato assalto al postamat a Valmorea, usati esplosivi artigianali

Tentativo di assalto al postamat a Valmorea, in via Roma. Alle 4.20 della notte scorsa è scattato l’allarme per il colpo allo sportello. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno allertato subito i vigili del fuoco.

I malviventi avrebbero utilizzato dispositivi artigianali per provare a far saltare il forziere. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo sportello, in particolare per la presenza di inneschi con fiammelle a vista e hanno lavorato per prevenire il rischio di scoppi. Sono poi intervenuti gli artificieri da Milano. Non ci sono persone coinvolte.

I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare la banda che ha agito a Valmorea.