Autostrada A9, le chiusure notturne dopo le festività Pasquali

Sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso si prospetta una nuova settimana di chiusure notturne dopo le festività Pasquali, a partire dalla notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile.

Dalle 21 alle 5, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Per lo stesso motivo, la notte successiva, tra mercoledì e giovedì sempre dalle 21 alle 5, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata verso Lainate e Chiasso,

Nella stessa notte, tra le 22 e le 5, sarà chiuso anche il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Dalle 21 di giovedì alle 5 di venerdì, in modalità alternata, saranno chiusi lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso, e lo svincolo di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Nella stessa notte, tra le 22 e le 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Infine, dalle 21 di venerdì 10 alle 5 di sabato 11 aprile, in modalità alternata, saranno chiusi lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate, e lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate e Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.