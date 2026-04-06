Como, 0-0 a Udine. Interrotta le serie di 5 vittorie

Si interrompe a Udine la serie di cinque vittorie consecutive del Como. Nella 31ª giornata di Serie A, la squadra lariana pareggia 0-0 contro l’Udinese di Runjaic, ottenendo un punto che muove la classifica dopo un periodo di soli successi iniziato dopo la sconfitta interna con la Fiorentina.

Il match è stato caratterizzato da un equilibrio tattico in cui i padroni di casa sono rimasti compatti, limitando gli spazi per il gioco degli ospiti. Le scelte iniziali, con Douvikas supportato da Caqueret, non hanno sbloccato il risultato, portando a diversi cambi nella ripresa. Gli ingressi di Sergi Roberto, Vojvoda, Baturina e infine Morata hanno dato maggiore vivacità alla manovra, senza però trovare la via del gol.

Le occasioni principali si sono concentrate nel finale. Al 77°, il portiere Butez è intervenuto su un inserimento di Gueye, mentre poco dopo Vojvoda ha mancato lo specchio della porta nel tentativo di superare Okoye con un pallonetto.

Con questo pareggio, il Como sale a 58 punti e resta al quarto posto, pur non riuscendo a sfatare il tabù dello stadio friulano. Al termine della gara, Fabregas ha mantenuto un profilo moderato, invitando a valutare il punto come un passaggio normale nel percorso della stagione e a restare concentrati sugli obiettivi senza farsi condizionare dai commenti esterni