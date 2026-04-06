Pasquetta, Como presa d’assalto. Tanti turisti, parcheggi al limite

Pasquetta da pienone a Como. Complice il sole e le temperature finalmente primaverili, dopo settimane di maltempo, la città è stata presa d’assalto fin dal mattino da migliaia di visitatori.

Il lungolago e il centro storico si sono riempiti rapidamente, con un flusso continuo di persone tra le vie della città vecchia. Code già nelle prime ore della giornata alla biglietteria della Navigazione e alla funicolare per Brunate, rimasta tra le mete più gettonate. Per molti, di fatto, l’unico modo per salire, visto che già a metà mattina i parcheggi lungo la strada erano tutti esauriti.

Situazione complicata anche sul fronte traffico. Rallentamenti sulle principali arterie d’accesso e ingresso in città a tratti in coda. Gli autosili cittadini, dall’Arena al Valduce, hanno raggiunto quasi la saturazione già nel primo pomeriggio, mentre in centro trovare parcheggio è diventato sempre più difficile con il passare delle ore.

Pienone nei bar e nei ristoranti, rimasti affollati per tutta la giornata, complice anche il clima favorevole. Molti i turisti arrivati dalla Svizzera e dal resto della Lombardia, richiamati dal bel tempo e dalla giornata festiva.

Per far fronte all’afflusso, la Navigazione ha attivato corse straordinarie, mentre la funicolare ha lavorato senza sosta. Una giornata che conferma quanto Como sia una meta molto scelta nei giorni festivi, ma che riporta anche sotto pressione viabilità e servizi nelle ore di punta.