Incendi in Canton Ticino, arrestato un italiano 21enne

Avrebbe appiccato volontariamente due incendi in zone boschive in Canton Ticino: la Polizia cantonale ha arrestato un 21enne italiano che vive nel Luganese.

L’uomo sarebbe l’autore degli incendi in zone boschive del 28 marzo scorso a Caslano in via Torrazza e del 30 marzo a Ponte Tresa in via Ronchi. La misura restrittiva della libertà è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. Le ipotesi di reato nei confronti del 21enne sono di incendio intenzionale e danneggiamento. L’inchiesta, svolta dalla Polizia cantonale con il supporto della Polizia Malcantone Ovest, è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca.