Torna a circolare sui social network una truffa che prende di mira gli utenti di Facebook

In queste settimane molti utenti italiani stanno ricevendo su Messenger comunicazioni apparentemente inviate da Meta, che annunciano limitazioni o la chiusura imminente del proprio account Facebook per presunte violazioni delle linee guida della piattaforma. Si tratta di una truffa.

Il testo del messaggio recita: “Abbiamo limitato l’accesso alla tua pagina Facebook! Alcuni utenti di Facebook ti hanno segnalato di recente per: utilizzo del nome o dell’immagine di qualcun altro, diffusione o pubblicazione di contenuti falsi o fuorvianti. Per assicurarti che il tuo account non venga bannato in modo permanente o soggetto ad altre circostanze anomale, verifica utilizzando il file caricato da Meta qui sotto”.

Il meccanismo è ormai noto: i truffatori si fingono il supporto ufficiale e chiedono di cliccare su un link per evitare la disattivazione del profilo. Chi segue le istruzioni finisce su una pagina che imita l’interfaccia di Facebook, dove vengono richieste le credenziali di accesso. I criminali informatici ottengono così nome utente e password, quindi prendono possesso dell’account.

Meta ha chiarito che non invia mai comunicazioni ufficiali tramite messaggi diretti e non chiede mai di cliccare su link esterni per evitare la disattivazione. Gli esperti di sicurezza informatica consigliano di verificare sempre il mittente dei messaggi ricevuti, ricordando che gli account ufficiali hanno la spunta blu di verifica. In caso di dubbi è possibile segnalare il messaggio alla Polizia postale attraverso il sito del Commissariato di pubblica sicurezza online.