Chiude fino a settembre la piscina Sinigaglia per l’apertura del lido di Casate

Da ieri – mercoledì primo luglio – la piscina Sinigaglia di Como è chiusa. Niente più nuoto libero tra le corsie dello storico impianto della città, che riapriranno a settembre.

Chi pratica nuoto sportivo, quindi, dovrà deviare verso la piscina Conelli-Mondini di Casate.

Rispetto agli anni scorsi, la vasca della Sinigaglia è stata chiusa con due settimane di anticipo. La variazione fa parte di un accordo tra vertici e dipendenti di Csu, la Spa del Comune di Como che gestisce gli impianti sportivi: è stata anticipata la chiusura per consentire al personale di poter aprire senza problemi il lido estivo di Casate.

La piscina Sinigaglia, come detto, riaprirà le corsie dedicate al nuoto libero a settembre, con ogni probabilità dal secondo lunedì.