Como e Arsenal, le migliori difese nei cinque campionati top europei

Per il Como a Udine quindicesima partita della stagione senza subire reti. La difesa lariana si conferma la migliore del campionato italiano, ma non soltanto. I biancoblù nella stagione di serie A hanno visto la loro porta perforata soltanto 22 volte in 31 incontri disputati. Meglio di Milan (24) e Inter (26).

Un primato che non è soltanto italiano, ma anche europeo, considerando i top cinque campionati continentali (Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia). Per media gol subiti (0,7 a partita) il Como è la migliore formazione dei più importanti tornei. Un record condiviso con gli inglesi dell’Arsenal, che pure hanno disputato 31 partite e subito 22 gol. Seguono i francesi del Paris Saint-Germain (0,86 di media), gli spagnoli del Real Madrid (0.93) e i tedeschi del Bayern Monaco (0,96).

La gara in cui lariani hanno subito più gol è quella d’andata con il prossimo avversario, l’Inter: a San Siro i nerazzurri vinsero per 4-0.

Solidità in difesa ma non solo. Con 53 gol realizzati il Como ha il terzo migliore attacco del campionato, alle spalle di Inter (71 gol) e Juventus (54).