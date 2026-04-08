Alta cucina e solidarietà, oltre mille pasti serviti dagli chef lariani a Casa Nazareth

Oltre mille pasti serviti in nove pranzi solidali, con 28 chef e professionisti della ristorazione coinvolti come volontari. E’ più che positivo il bilancio dell’iniziativa “Un pasto è solo l’inizio: a tavola con gli chef per ripartire insieme”, il progetto speciale promosso da Casa Nazareth in collaborazione con l’Associazione Provinciale Cuochi di Como. Per nove martedì nella cucina della mensa solidale di via don Luigi Guanella si sono messi ai fornelli alcuni tra i più talentuosi chef del territorio.

Un percorso nato dal desiderio di promuovere il valore del volontariato, intrecciando alta cucina, accoglienza, solidarietà e condividere un messaggio importante: che il bene comune si costruisce proprio così, un gesto alla volta, ognuno con ciò che sa fare meglio. Sono quattro le associazioni e istituzioni che hanno partecipato come protagoniste e sostenuto l’iniziativa dando un contributo determinante alla buona riuscita del progetto: Associazione Provinciale Cuochi di Como, Alleanza Cuochi Slow Food Como, Confindustria Como e Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus. L’intero progetto è stato sviluppato e coordinato dalla società di consulenza iRaise di Como.

Accanto agli chef, anche grazie al supporto di Confindustria Como, è sceso in campo il mondo imprenditoriale per sostenere l’iniziativa.