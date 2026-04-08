Crisi dell’azienda tessile Imprima, la Provincia di Como incontra i lavoratori

Dopo l’incontro della scorsa settimana con i lavoratori della Canepa di San Fermo, la Provincia di Como affronta la situazione di un’altra azienda del territorio in crisi, la Imprima Srl, gruppo attivo nel comparto tessile con stabilimenti a Bulgarograsso, Lonate Pozzolo, Fiano Romano e Cantù. L’azienda è interessata da una procedura di cassa integrazione avviata nei primi mesi del 2026.

Oggi in Comune a Bulgarograsso l’incontro tra i lavoratori coinvolti nella crisi da una parte e il dirigente del Settore Lavoro di Villa Saporiti, Fabio Chindamo, i referenti dell’Ufficio Crisi, i rappresentanti dei Centri per l’Impiego di Como e Appiano Gentile e degli enti accreditati alla formazione e al lavoro dall’altra per sostenere concretamente il reinserimento nel mercato del lavoro.

A gennaio l’azienda ha presentato richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali per un organico complessivo di 219 dipendenti. Dopo 73 dimissioni volontarie, il numero dei lavoratori coinvolti è sceso a 146, dei quali 46 attualmente seguiti dall’Ufficio Crisi del Settore Lavoro della Provincia. Si tratta per il 61% di uomini, con una significativa concentrazione nella fascia di età tra i 46 e i 65 anni. Soltanto il 28% ha fino a 45 anni. Dal punto di vista professionale, il 50% è operaio, il 39% impiegato, il 4% ricopre ruoli specializzati e il 7% posizioni di quadro. L’85% risiede in provincia di Como, mentre la restante quota è distribuita tra le province di Varese, Milano e la Svizzera.

“Il nostro obiettivo è accompagnare i lavoratori in un percorso di transizione che non si limiti alla gestione dell’emergenza, – spiega Chindamo – ma che apra reali opportunità di ricollocazione, valorizzando le competenze già presenti”.

In questa direzione, il Centro per l’Impiego ha avviato una collaborazione con gli enti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, con l’obiettivo di costruire percorsi di riqualificazione coerenti con i fabbisogni del territorio e le caratteristiche dei lavoratori coinvolti.

“In un contesto economico in continua evoluzione, è fondamentale garantire un presidio costante a supporto dei lavoratori – dichiara Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como -. Accompagnare le persone in queste fasi significa non solo tutelare il lavoro, ma anche sostenere la tenuta sociale ed economica del territorio, mettendo a sistema competenze, servizi e opportunità”.