Borsino Immobiliare 2026: a Como prezzi troppo alti, comprano solo gli stranieri

Mentre Como nel 2025 registra una battuta d’arresto con un -1,1% di compravendite, la provincia traina il comparto con un incremento del 7,1% e le performance migliori evidenziate nell’Erbese e nel Canturino grazie al proliferare di nuovi cantieri, oltre che sul Lago, a Tremezzina e Bellagio. Il quadro emerge dalla 33esima edizione del Borsino Immobiliare della Fimaa – la Federazione Italiana dei Mediatori e degli Agenti d’Affari – di Confcommercio Como, presentato nel pomeriggio nell’auditorium del Collegio Gallio.

L’incertezza portata dalla situazione internazionale sta incidendo ed è destinata a incidere sul mercato immobiliare e sui prezzi.

Comprare un appartamento nuovo a Como può costare fino a 6.200 euro al metro quadrato. Il prezzo più elevato evidenziato dal Borsino Immobiliare riguarda la città murata e viale Geno. Il prezzo si riferisce alle abitazioni nuove in classe energetica elevata, per lo più assenti nel centro storico, dove per un appartamento ci si aggira intorno ai 4.000/4.500 euro al metro quadro, valore che può variare se si aggiungono terrazzo, box o posto auto.

I quartieri più economici, dove per un appartamento nuovo si scende sotto i 3mila euro al metro quadrato, sono Camerlata-Breccia, Muggiò-Albate, Lora, Camnago Volta e Civiglio, dove si arriva ai 2.600 euro.

Spostandosi in provincia, Campione d’Italia registra come sempre i prezzi più elevati. Un appartamento nell’enclave situata in Svizzera costa 5.600 euro al metro quadro e si arriva a 6.500 euro per una villa indipendente.

Nella cintura di Como, a Cernobbio si spende 4.300 euro al metro quadro per un appartamento nuovo a 5.000 per una villa. Sul lago, è Bellagio la località più cara, dove si arriva a pagare 5.000 euro al metro quadrato per un appartamento nuovo in centro storico e 4.750 euro per una villa nelle frazioni. Tra le altre località più rinomate, troviamo Argegno, Menaggio e Tremezzina, dove il prezzo medio è tra i 3.300 e i 4.100 euro.

Se ci si sposta sui monti lariani, in Valle Intelvi i prezzi per un appartamento nuovo oscillano tra i 1.800 e i 2.000 euro al metro quadrato. E infine, a Cantù e Erba si spendono tra i 2.900 e i 3.100 euro per un’abitazione nuova situata in centro.