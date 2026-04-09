Sgominata banda di ladri sudamericani: nel loro appartamento oro, borse griffate e orologi di lusso

Borse griffate, orologi di lusso, gioielli, oro e contanti: è questa la refurtiva che la polizia di Stato ha recuperato in seguito a una perquisizione a casa della banda di ladri specializzata in furti negli appartamenti. Nell’abitazione affittata alla periferia di Milano gli agenti hanno recuperato borse contenenti innumerevoli oggetti di valore, nascosti anche in sacchetti, borse e armadi.

Provvedimento di fermo di indiziato di delitto per quattro sudamericani irregolari in Italia, accusati di aver commesso, tra marzo e l’inizio di aprile, numerosi furti e tentati furti in abitazione tra Como, Turate e in altre province della Lombardia. Sono in corso approfondimenti in merito a ulteriori episodi di furti e tentativi di furto presumibilmente riconducibili alla stessa banda di sudamericani, fermata venerdì sera e che si trova ora al carcere San Vittore di Milano.

Stando a quanto emerso finora, lo ricordiamo, i malviventi partivano da abitazioni affittate per pochi giorni a Milano, commettevano e tentavano numerosi furti nelle abitazioni praticamente in tutta la Lombardia. Le indagini sono state condotte dagli investigatori della squadra mobile della questura di Como. Gli accertamenti sono partiti in seguito a un furto commesso nel capoluogo lariano a fine marzo.