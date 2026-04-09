Falchi del Pirellone, due nuovi nati a Pasquetta. Si allarga la famiglia di Giò e Giulia

Due nuove nascite sul Pirellone. A Pasquetta si sono schiuse le prime 2 uova deposte da Giò e Giulia, la coppia di falchi pellegrini che dal 2014 nidifica sulla sommità del grattacielo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia. I nuovi nati portano a 33 il totale dei piccoli venuti alla luce in 12 anni di permanenza sulla torre alta 125 metri. Il nome dei rapaci è un omaggio all’architetto Gio Ponti, progettista dell’edificio, e alla moglie Giulia Vimercati.

La coppia è stata avvistata per la prima volta nel 2014 durante lavori di manutenzione sulla cima del grattacielo. Da allora torna puntualmente ogni anno tra fine febbraio e inizio marzo per deporre e covare le uova in un nido artificiale, monitorato da webcam che permettono di seguire le nascite in diretta streaming.

“È incredibile l’attaccamento dei cittadini che seguono in migliaia l’evoluzione di questi due falchi”, ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi. L’ornitologo Guido Pinoli di Selvatica Milano ha spiegato che la femmina Giulia è ormai esperta nelle cure ai piccoli. Infatti nei primi giorni di vita i nuovi nati non sono in grado di regolare autonomamente la temperatura corporea e devono essere riscaldati dalla madre. Ogni giovane esemplare viene dotato di un anello di alluminio per tracciarne gli spostamenti futuri.