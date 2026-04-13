Lotta alla zanzara tigre, nuova strategia a Chiasso

Dalla stagione 2026, il Comune di Chiasso adotterà una nuova modalità di trattamento contro la zanzara tigre.

Il cambiamento – spiega il municipio – allinea Chiasso alla prassi già adottata negli altri paesi ticinesi.

Finora il personale comunale interveniva anche sui tombini privati accessibili, con una frequenza di circa otto settimane.

L’esperienza maturata ha però evidenziato che, nelle aree private, un trattamento settimanale rispetto ai possibili focolai risulta nettamente più efficace.



In base alla nuova metodologia il Comune continuerà a trattare regolarmente tombini e infrastrutture pubbliche, mentre presso le proprietà private il trattamento dovrà essere eseguito direttamente dal proprietario. In particolare – spiega l’amministrazione di Chiasso – tra maggio e ottobre sarà necessario intervenire con cadenza settimanale su tombini, caditoie, pozzetti e su tutti i punti in cui l’acqua può ristagnare, non potendo essere preventivamente eliminata. Questa modifica consente di intervenire in modo più mirato ed efficace proprio nei luoghi dove si sviluppano le larve.



Per facilitare l’adozione della nuova modalità, il Comune metterà gratuitamente a disposizione il prodotto larvicida biologico prescritto. Nei prossimi giorni i proprietari saranno contattati direttamente tramite lettera con tutte le indicazioni relative alle modalità di ritiro del prodotto.

Consigli utili

-Controllare regolarmente il proprio giardino, balcone o proprietà

-Eliminare tutti i ristagni d’acqua (sottovasi, secchi, annaffiatoi)

-Trattare settimanalmente, da maggio a ottobre, i punti dove l’acqua non può essere eliminata (tombini, caditoie, pozzetti)

-Utilizzare il prodotto larvicida fornito dal Comune secondo le indicazioni ricevute