LeggiAmo a scuola, fiamme gialle e Costituzione. A Como 42 studenti al concorso letterario

Studenti comaschi a Palazzo Terragni, sede del comando provinciale della guardia di finanza di Como, per il concorso letterario, “Premio LeggiAmo a Scuola. Fiamme Gialle e Costituzione”, giunto alla 14ª edizione e rivolto alle classi quarte delle scuole superiori della provincia di Como. L’iniziativa è stata promossa dalla guardia di finanza, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e con il patrocinio del Comune di Como. Sono stati 42 i partecipanti al concorso letterario, studenti di sei istituti.

I ragazzi si sono cimentati nella stesura di un elaborato ispirato ai principi fondamentali della Costituzione Italiana. L’obiettivo è promuovere la cultura della legalità, in particolare quella economico-finanziaria, quale elemento fondante della comune convivenza e presupposto essenziale per una cittadinanza piena e consapevole.

Una commissione individuerà i vincitori che riceveranno tre premi in denaro di 1.000, 600 e 400 euro, grazie al sostegno finanziario del Comune di Como.