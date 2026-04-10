Impianti sportivi, dalla Regione 670mila euro per quattro progetti in provincia di Como

La Regione ha stanziato ulteriori 3,1 milioni di euro nell’ambito di un bando da oltre 30 milioni per gli impianti sportivi. L’incremento delle risorse a disposizione permetterà il finanziamento di quattro progetti in più in provincia di Como.

“Lo scorrimento della graduatoria del bando impianti sportivi è un segnale importante di attenzione verso i territori e, in particolare, verso la provincia di Como, che vede finanziati nuovi interventi concreti a favore delle comunità locali – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti – Grazie all’incremento delle risorse è stato possibile finanziare ulteriori progetti nei comuni di Gravedona ed Uniti (124.031,00), Veniano (245.395,00), Erba (122.021,00) e Carlazzo (176.400,00). Complessivamente, si tratta di lavori per circa 670mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture sportive”.

“Si tratta di investimenti fondamentali – aggiunge Dotti – perché lo sport non è solo attività fisica, ma anche presidio sociale, educativo e di inclusione. Sostenere i piccoli comuni significa garantire opportunità concrete ai giovani e alle famiglie, soprattutto nelle aree meno centrali”.