Polizia di Stato, l’anniversario della fondazione. Le parole del questore di Como

174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia comasca è stata organizzata questa mattina a Villa Erba di Cernobbio. Nel suo intervento il questore, Filippo Ferri, a Como da gennaio ha sottolineato i risultati raggiunti da tutte le divisioni.

I furti registrano un lieve calo del 5%. Attenzione alta al contrasto allo spaccio, alle truffe, alla violenza di genere, all’immigrazione clandestina così come alla sicurezza stradale e ferroviaria.

“Como è terra di ingegno, di lavoro silenzioso e di visioni che hanno cambiato il mondo” – ha sottolineato il questore – “Non è un caso che proprio qui sia nato Alessandro Volta, uno scienziato che ha saputo trasformare l’intuizione in progresso, la curiosità in energia, la conoscenza in bene comune. Proprio quest’anno è stato dato inizio ai festeggiamenti del bicentenario della sua morte che cadrà nel 2027. Volta ci ricorda che ogni scoperta, ogni passo avanti, nasce dalla capacità di guardare oltre l’orizzonte e di assumersi la responsabilità di ciò che si costruisce. Il nostro lavoro, ancorché diverso, si fonda sugli stessi principi: rigore, dedizione, coraggio e un profondo senso di responsabilità verso la comunità. Come la sua pila ha illuminato il mondo, così noi siamo chiamati ogni giorno a essere una luce di sicurezza, fiducia e legalità per la nostra comunità”.