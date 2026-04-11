Como-Inter allo stadio Sinigaglia, lariani senza paura contro la capolista

Como a caccia di un posto in Champions; Inter che ha bisogno di punti che valgono il doppio, se non il triplo, in ottima scudetto.

Per le due squadre è una delle partite più importanti della stagione 2025-2026.

Il posticipo della domenica di campionato, con inizio alle 20.45, regala una sfida di altissimo livello allo stadio Sinigaglia.

Gara delicata sotto tanti profili; una partita in cui, per entrambe le contendenti, sarà vietato sbagliare.

Nel Como è in dubbio il difensore Ramon, nell’Inter non ci sarà il capitano e uomo di riferimento Lautaro Martinez.

Lariani reduci dallo 0-0 esterno con l’Udinese, i nerazzurri hanno invece superato per 5-2 la Roma a San Siro.

Per mister Cesc Fabregas lo spirito dovrà essere quello di sempre…

“Affrontiamo una formazione molta vicina a vincere la serie A e bisogna fare una grande partita” ha sottolineato Fabregas. “L’importante è essere convinti di poter conquistare i tre punti, avere la mentalità giusta, giocare con coraggio e senza paura. Contro l’Inter non ci si può difendere per tutta la gara perché altrimenti alla fine ti fanno male”.



Le due squadre sono poi attese dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro il prossimo 21 aprile.

L’andata al Sinigaglia è terminata 0-0.