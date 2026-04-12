Stasera Como-Inter, Fabregas recupera Ramon

E’ la vigilia di Como-Inter. Mancano poche ore alla sfida dello stadio Sinigaglia, che si gioca alle 20.45. I lariani ci arrivano da quinti in classifica. Vincendo ieri sera a Bergamo per 1-0, la Juventus ha infatti per ora conquistato il quarto posto. La Juventus ha 60 punti, il Como 58. A 57 c’è la Roma, che nell’anticipo di venerdì ha superato il Pisa per 3-0. L’Atalanta, prima inseguitrice delle formazioni della “zona Europa”, rimane ferma a 53.

Una buona notizia per i lariani a poche ore dalla sfida con i nerazzurri, il recupero del difensore Jacobo Ramon, che è rimasto in dubbio fino all’ultimo. Nell’Inter mancheranno il capitano Lautaro Martinez (al suo posto potrebbe giocare Pio Esposito) e il difensore Yann Aurel Bisseck.