Under 19 e 23, pass azzurro per sei giovani canottieri comaschi

Finali emozionanti, ricche di colpi di scena e tirate sino all’ultimo metro. Al Meeting Nazionale di Piedluco di canottaggio le finali nelle specialità selettive del “singolo” e “due senza” Under 19 e 23, hanno decretato il raggiungimento dell’obiettivo maglia azzurra da parte di 36 atlete e atleti. Di fatto sono stati selezionati i primi canottieri per Europei e Mondiali di categoria. Non mancano, come da tradizione, i portacolori comaschi di questa disciplina.

Maglia azzurra per Carolina Cassani e Letizia Martorana (Canottieri Lario), campionesse europee e bronzo mondiale 2025 e per le compagne di squadra Camilla Trombetta e Bianca Bancora, terze nella stessa prova. Tra gli Under 23, nel “singolo” maschile, ha vinto il campione europeo uscente di specialità Marco Selva (Marina Militare) che ha quindi ottenuto il pass per la Nazionale al pari di Melissa Schincariol (Canottieri Cernobbio), terza nel singolo Under 23 femminile.