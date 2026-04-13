L’omicidio di Induno Olona: arrestato 50enne di Varese, domani attesa la convalida

E’ Gesuino Corona, 50enne di Varese, l’uomo arrestato dai carabinieri nella tarda serata di sabato per l’omicidio di Enzo Ambrosino, 30 anni, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona. Ambrosino, che da poco aveva trovato lavoro da un fornaio nel Comasco, attorno all’una stava tornando a casa dopo la festa della figlia quando è stato aggredito con coltelli e spranghe. Ferito all’addome, è morto nonostante il rapido intervento dei soccorsi.

Nell’aggressione sarebbero coinvolte cinque persone, appartenenti a due diversi nuclei familiari e all’origine dell’agguato mortale ci sarebbe una disputa economica, secondo le indagini tra la vittima e il figlio del 50enne arrestato, legata a un debito di poche centinaia di euro.

Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale insieme ai militari della compagnia di Varese e coordinate dalla procura, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 50enne. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato lui a colpire mortalmente il 30enne con un’arma da taglio durante la colluttazione.

Il presunto omicida, rimasto a sua volta ferito, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto disposto dal pubblico ministero, al termine di una dettagliata ricostruzione dei fatti. Per domani mattina è stata fissata l’udienza di convalida. Sembra che nei giorni precedenti l’agguato si fossero già verificati accesi contrasti tra due giovani delle famiglie coinvolte, fino all’incontro avvenuto nella notte in via Porro, dove le parti si erano date appuntamento con l’intento di chiarire la vicenda.

Il confronto è però rapidamente degenerato in uno scontro fisico e nell’omicidio. I carabinieri in via Porro hanno trovato e sequestrato due coltelli, una mazza ferrata e altri oggetti contundenti, alcuni dei quali presentavano evidenti tracce di sangue. Le persone che sarebbero state coinvolte nell’aggressione sono state denunciate a vario titolo per rissa e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Mercoledì 15 aprile la Procura dovrebbe conferire l’incarico al medico legale per l’autopsia di Enzo Ambrosino.