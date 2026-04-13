Alex Valle: “Fino al termine abbiamo lottato con la nostra identità”

“Una buona partita di tutta la squadra, abbiamo lottato con la nostra identità fino al termine”. Lo ha dichiarato Alex Valle, esterno del Como, dopo lo stop interno con l’Inter. Lo spagnolo ha segnato la rete del momentaneo 1-0. “Siamo ovviamente tristi per il risultato – ha aggiunto il giocatore biancoblù – anche se ora dobbiamo guardare avanti e pensare a fare bene in tutte le partite che mancano da qui alla fine della stagione”.

Per quanto riguarda la classifica e il sorpasso della Juventus Valle ha detto: “Noi non guardiamo agli altri ma soltanto a noi stessi, al nostro gioco, al miglioramento costante e alla nostra identità. Non sentiamo la pressione e l’essere scesi in campo dopo la vittoria dei bianconeri non ci ha sicuramente condizionato”.

Alex Valle calcia in area e segna la rete del momentaneo 1-0 (foto Roberto Colombo)