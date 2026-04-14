40° Memorial Paolo d’Aloja, quattro comaschi in azzurro

Saranno trentanove le vogatrici e i vogatori della Nazionale, con quattro comaschi, che nelle acque del lago di Piediluco, da venerdì 24 a domenica 26 aprile, affronteranno il 40° Memorial Paolo d’Aloja, primo appuntamento della stagione internazionale 2026.

Il direttore tecnico azzurro Antonio Colamonici ha ufficializzato le convocazioni.

Tra gli atleti i lariani Davide Comini (Fiamme Oro-Canottieri Moltrasio), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle-Moltrasio), Marco Selva (Marina Militare- Cernobbio) e il bellagino Gabriel Soares (Marina Militare) Le formazioni in gara al Memorial d’Aloja saranno ufficializzate la prossima settimana. Nello staff tecnico anche il comasco Stefano Fraquelli.



