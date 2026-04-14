Figino Serenza, martedì 21 aprile il nuovo Job Day organizzato dal Centro per l’Impiego della Provincia di Como

E in programma martedì 21 aprile, dalle 9 alle 13, alla biblioteca comunale di Figino Serenza, il nuovo Job Day organizzato dal Centro per l’Impiego della Provincia di Como in collaborazione con il Comune che ospita l’evento.

Durante la mattinata saranno presenti aziende del territorio, agenzie per il lavoro, ambiti territoriali con i rispettivi Servizi di Inserimento Lavorativo (SIL), oltre al Centro per l’Impiego, che metterà a disposizione anche il servizio EURES dedicato alla mobilità professionale in Europa. Le opportunità lavorative riguardano diversi settori e profili e la partecipazione è gratuita, con possibilità di prenotazione tramite piattaforma Eventbrite.

Quello di Figino Serenza è il terzo Job Day organizzato nel corso dell’anno, dopo il successo delle tappe di Menaggio e Asso.

“I Job Day rappresentano uno strumento efficace per avvicinare domanda e offerta di lavoro, ma anche per rendere i servizi pubblici sempre più prossimi alle persone e alle esigenze dei territori. – dichiara il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Creare occasioni di incontro significa generare opportunità reali e contribuire allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità”.