Cantù battuta a Bologna, nel prossimo turno il derby con Varese

Sconfitta per la Pallacanestro Cantù nella trasferta di Bologna con la Virtus: gli emiliani si sono imposti con il punteggio di 89-79.

L’Acqua S.Bernardo – senza Green, fermato da una noia muscolare, e con Chiozza tornato a referto – è rimasta in partita è ha lottato fino agli ultimi minuti, ma non è riuscita riesce a espugnare la Virtus Arena di Bologna. Con questi due punti i padroni di casa rimangono in testa al campionato. I brianzoli tornano in campo domenica prossima alle 19 per l’attesissimo derby contro Varese.

Alla fine della regular season mancano quattro turni. Cantù in classifica ha 16 punti. Alle sue spalle Sassari (14) e Treviso (12).

“Era difficile chiedere di più alla squadra, viste le condizioni in cui ci siamo presentati – ha detto alla fine Walter De Raffaele, allenatore di Cantù – Abbiamo interpretato abbastanza male i primi due quarti; molto meglio invece i due finali con quel grande sforzo che ci ha permesso di tornare a -4. Poi abbiamo fatto alcuni errori e siamo stati puniti da Alston e da un Edwards che ha giocato al suo livello per tutta la partita. Non ho granché da rimproverare ai miei giocatori, se non le troppe palle perse gratuite che alla fine ci sono costate tanto. Facciamo i complimenti a Bologna, resettiamo e pensiamo alla prossima sfida, cercando di recuperare alcuni giocatori che sono fondamentali per noi”.

Il prossimo turno, a Desio arriva Varese

Il PalaDesio torna a ospitare il sentitissimo derby con Varese. La sfida si giocherà domenica 19 aprile alle ore 19.

La biglietteria del PalaDesio aprirà alle ore 17:30 nel giorno della partita.

È possibile acquistare i biglietti anche online al seguente link: https://pallacanestrocantu.vivaticket.it/it/event/acqua-s-bernardo-cantu-openjobmetis-varese/299603 . I prezzi Ridotti sono validi per gli Under 14 e per gli Over 70.

Le autorità competenti hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Varese.

Per accedere al PalaDesio sarà obbligatorio il biglietto nominale. Ogni tagliando dovrà riportare i dati personali dell’utilizzatore (nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza). Per questo motivo per acquistare i biglietti sarà necessario presentare un documento di identità valido.