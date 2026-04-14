Servizi, rifiuti e sanità all’attenzione della Commissione Canton Ticino-Campione d’Italia

Riunione per la Commissione Paritetica tra Cantone Ticino e Campione d’Italia, organo previsto dalla Dichiarazione sulla cooperazione tra la Repubblica e Cantone Ticino e il Comune di Campione d’Italia del 6 settembre 2011. L’incontro è il quarto tenuto dopo l’inserimento dell’enclave nello spazio doganale europeo a partire dal 1° gennaio del 2020.

L’incontro si è svolto a Campione d’Italia e ha permesso di fare il punto sullo stato delle relazioni e delle collaborazioni, sulla situazione finanziaria e su vari incarti, questi ultimi sia di carattere generale sia riguardanti ambiti che hanno presentato delle criticità dopo la modifica dello statuto doganale.

Si è discusso, in particolare, dell’erogazione di servizi da parte di enti e aziende del Cantone Ticino, della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e dei materiali inerti e delle prestazioni socio-sanitarie. Considerate le imminenti elezioni comunali a Campione d’Italia, la Commissione ha colto l’occasione per stilare un bilancio di fine mandato in merito alle proprie attività e si è congedata dai membri uscenti della delegazione campionese.

La Commissione è presieduta dal Consigliere di Stato Norman Gobbi – in rappresentanza del Consiglio di Stato – ed è composta dal sindaco di Lugano Michele Foletti, dal sindaco di Bissone Andrea Incerti e, in rappresentanza del Comune di Campione d’Italia, dal sindaco Roberto Canesi, da Cristina Ferrari, da Emanuele Verda e da Enrico Lironi. Il coordinamento è assicurato dal delegato cantonale alle relazioni esterne Francesco Quattrini.