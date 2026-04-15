Il bilancio 2025 della BCC Brianza e Laghi: utile netto di 12,8 milioni. Pontiggia: “Solidità dell’istituto”

Il 2025 è stato definito un anno positivo per la BCC Brianza e Laghi, che nella prossima assemblea in programma a Lariofiere il 26 aprile presenterà il bilancio di esercizio dello scorso anno e rinnoverà le cariche sociali a chiusura del triennio. I dati sono stati anticipati questa mattina dal presidente Giovanni Pontiggia nella sede di Alzate Brianza.

Il 2025 si è chiuso con un utile netto di 12,8 milioni di euro, in leggero calo a causa della diminuzione dei tassi di interesse. Il patrimonio netto è di 122,6 milioni, con un incremento dell’11% rispetto al 2024. Gli impieghi verso la clientela superano i 705 milioni di euro. La componente più significativa è data dai prestiti a medio/lungo termine erogati a imprese e famiglie che raggiungono l’88% del totale. La banca lo scorso anno ha erogato 590 mutui (il 47% alle famiglie e il 52% alle aziende) per complessivi 107,4 milioni. Con riferimento ai mutui erogati alle famiglie, l’86,1% è destinato a mutui residenziali, soprattutto per l’acquisto della prima casa. Si è consolidato nel 2025 l’orientamento verso i mutui a tasso fisso, che garantiscono la certezza di una rata stabile a fronte della volatilità del mercato.

Con 20 sportelli presenti su tre province (Como, Lecco e Monza e Brianza) e 166 dipendenti, la BCC punta a incrementare il numero di soci, oggi a quota 5.881, con particolare attenzione ai giovani.

Ammonta a 635mila euro la somma destinata ai territori per il sostegno ad attività sportive, culturali, assistenziali, ricreative e didattiche. Tra i prossimi obiettivi, il rilancio del progetto della Cittadella della Salute ad Anzano del Parco nell’area di Villa San Giuseppe.