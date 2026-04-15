Venerdì il Como in trasferta al Mapei. Fàbregas: “Sassuolo squadra moderna, per noi è un test”

Smaltita la delusione per la sconfitta interna contro l’Inter, il Como si proietta sull’anticipo del Mapei Stadium. Venerdì alle 18:30, i lariani affrontano il Sassuolo in un passaggio chiave per la corsa europea: con 58 punti e il quinto posto in solitaria, la squadra di Fàbregas cerca il colpo esterno per staccare la Roma e avvicinare il podio. Il match, diretto dall’arbitro Fourneau, vedrà i lariani affrontare un avversario privo degli squalificati Berardi e Doig, ma che il tecnico spagnolo continua a stimare proprio per la qualità dell’identità di gioco: «Secondo me è una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia, dobbiamo imparare tante cose da loro: giocano un calcio propositivo, un calcio moderno. È una una squadra che anche quando la vedi in tv non vuoi cambiare canale», ha spiegato Fàbregas.

In casa Como prosegue intanto l’evoluzione tattica della squadra. Nelle ultime settimane l’allenatore spagnolo ha lavorato su un gruppo sempre più flessibile, in grado di adattarsi di volta in volta alle caratteristiche degli avversari. Per il tecnico, al di là dei moduli, l’aspetto decisivo resta la qualità delle scelte individuali nei momenti chiave, con l’obiettivo di rendere il gioco meno prevedibile e più difficile da leggere per le difese avversarie.