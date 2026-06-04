Prestiti per le nozze, Como prima in Lombardia. L’importo medio supera gli 11mila euro

La provincia di Como in cima alla classifica lombarda per gli importi dei prestiti matrimoniali, ovvero quei finanziamenti che le coppie chiedono alle banche per coprire le spese delle nozze, e i comaschi, secondo un’analisi di Facile.it e Prestiti.it su oltre 86mila richieste raccolte nell’ultimo anno in regione, sono quelli che ne chiedono di più: in media 11.329 euro, il 19% in più rispetto alla media lombarda. Un divario che si spiega, almeno in parte, con il mercato delle nozze sul Lario: le ville storiche e le dimore d’epoca sul lago hanno costi di affitto che partono da 5.000 euro e possono superare i 20.000, trascinando verso l’alto l’intera spesa della cerimonia.



Il dato regionale è già superiore dell’8% alla media nazionale. In Lombardia, infatti, si chiede in media poco più di 9.500 euro, da restituire in circa 60 rate mensili da 183 euro ciascuna. L’età media dei richiedenti si ferma a 41 anni, 2 in meno rispetto alla media italiana. A livello nazionale, del resto, organizzare una cerimonia nuziale costa in media 13.721 euro, cifra che può salire sensibilmente in base alle scelte degli sposi.



A livello provinciale, invece, dopo Como seguono Sondrio, Varese e Lodi. Valori inferiori alla media regionale, ma comunque superiori a quella nazionale, si registrano a Lecco, Brescia e Milano. Chiudono la graduatoria Cremona, Mantova e Bergamo. Gli esperti di Facile.it sottolineano, proprio per questo, che il credito al consumo permette alle coppie di non fare troppe rinunce. Affidarsi a professionisti del settore, aggiungono, aiuta a contenere il budget e a individuare i fornitori migliori.