Sport e accessibilità al Segrino, domani la seconda edizione di Nuoto Senza Frontiere

Domani sera alle 20:30 il Teatro di Canzo ospita la presentazione della seconda edizione di “Nuoto Senza Frontiere”, il progetto che punta a rendere le spiagge del lago di Como accessibili anche alle persone con disabilità.

L’iniziativa è nata l’anno scorso al lago del Segrino, in alta Brianza, dalla collaborazione tra il Centro riabilitativo San Fedele, il Consorzio che gestisce il parco, i responsabili del Lido e un’associazione sportiva per disabili (la A.S.D. Propatria Polisportiva Disabili). La prima edizione ha permesso a decine di persone di entrare in acqua in sicurezza, e ora gli organizzatori vogliono fare di più: l’obiettivo è trasformare il Lido del Segrino in un modello di spiaggia inclusiva da esportare su tutto il Lario. Il progetto prevede anche la formazione di bagnini preparati ad assistere persone con disabilità e un controllo medico durante le attività. La serata di domani parte con un documentario sulla prima edizione e prosegue con la presentazione dei prossimi passi.