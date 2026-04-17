Maltempo a Como, 10 milioni di euro per i danni. La Russa: “Da Regione Lombardia sostegno concreto ai comuni colpiti“

Oltre 11 milioni di euro, di cui 5 stanziati da Regione Lombardia, le risorse messe a disposizione dei territori delle province di Como e Monza e Brianza colpiti dal maltempo tra il 10 e il 13 settembre e poi tra il 22 e il 27 settembre scorso, per un totale di oltre 150 interventi pubblici. “Queste risorse rappresentano un sostegno concreto per i Comuni e gli enti che hanno dovuto fronteggiare l’ondata di maltempo di settembre 2025”, commenta l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

Maltempo a Como e in Brianza, il sostegno di Regione Lombardia

Nel Comasco la situazione più critica, dove sono stati programmati 123 interventi per un importo complessivo che sfiora i 10 milioni di euro. Per la provincia di Monza, invece, sono previsti 27 interventi per oltre 1,6 milioni.

Gli interventi urgenti finanziati, grazie alle risorse frutto dell’approvazione del piano degli interventi di protezione civile da parte del dipartimento nazionale della protezione civile, riguardano il soccorso e l’assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e privata, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, oltre agli interventi prioritari, anche strutturali, di riduzione del rischio residuo.

“Con questo primo piano – sottolinea ancora La Russa – Regione Lombardia conferma ancora una volta la volontà di rispondere con concretezza alle emergenze. Interventi mirati che mettono al centro i territori colpiti e le esigenze degli enti e delle comunità locali. I tecnici della protezione civile continueranno a lavorare per gli ulteriori fabbisogni del territorio“, assicura l’assessore regionale.