Nel parcheggio del supermercato con pistola e hashish. Denuncia e sanzioni per tre giovanissimi

La polizia, ieri mattina, ha denunciato un 17enne comasco – già noto alle forze dell’ordine – per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sanzionato un 19enne e un 16enne – entrambi comaschi e incensurati – per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il 19enne è stato, inoltre, denunciato per porto abusivo d’armi.

Intorno alle 9.30, gli agenti della Squadra Volante della questura, si sono diretti al parcheggio di un esercizio commerciale di via Colombo a Como, per la segnalazione da parte del responsabile del negozio di un gruppetto di ragazzi con una pistola.

Gli agenti li hanno rintracciati poco dopo nelle vie limitrofe.

I tre, sin da subito, si sono mostrati agitati al controllo. Il 19enne è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo (senza tappo rosso) con al seguito un contenitore pallini tipo softair, nascosta nei pantaloni, oltre ad un involucro di plastica contenente hashish, stessa sostanza che anche il 16enne aveva con sé.

Il 17enne, invece, nascosto nello zaino, aveva un contenitore con 7 involucri trasparenti contenenti hashish e un bilancino di precisione, oltre a banconote da cinque euro e da venti euro, probabilmente l’incasso dello spaccio. Gli agenti hanno esteso l’ispezione all’abitazione del 17enne, nella quale sono stati trovati altri contenitori con la stessa sostanza e un secondo bilancino.

Dopo aver sequestrato complessivamente circa 20 grammi di hashish e una pistola giocattolo, i tre sono stati portati in questura. Il bilancio finale – come detto – vede il 19enne e il 16enne sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e il 17enne denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A carico del 19enne anche la denuncia per porto abusivo d’armi.