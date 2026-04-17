Ticino, 17enne muore nel fiume Verzasca dopo un volo di venti metri

Un 17enne ha perso la vita in Val Verzasca, in Canton Ticino, dopo un volo di venti metri da un dirupo. Il suo corpo è stato ritrovato nel fiume Verzasca.

La tragica vicenda è accaduta a Corippo: per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire, il ragazzo – uno svizzero domiciliato nel Canton Berna è rimasto vittima di una caduta di circa 20 metri in un dirupo, all’esterno di un rustico, terminata nel fiume.

La scomparsa è stata segnalata poco dopo le 6 alla Centrale comune d’allarme. Sul posto per le operazioni di ricerca e recupero sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, i soccorritori della Rega e del Soccorso Alpino Svizzero. Il corpo del 17enne è stato rinvenuto poco dopo le 11.30 nelle acque del fiume Verzasca. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.