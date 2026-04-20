Furto al chiosco in piazza Vittoria, denunciati un 25enne e una 20enne

Un 25enne marocchino senza fissa dimora e una 20enne italiana residente a Carlazzo sono stati denunciati dalla polizia per tentato furto aggravato e danneggiamento in concorso. I due, nella notte del 15 aprile, avrebbero rubato il registratore di cassa di un chiosco di Piazza Vittoria e avrebbero poi tirato un sasso contro la vetrina di un negozio di via Pantera, senza riuscire però ad entrare nel locale. I due sono stati identificati e rintracciati nelle scorse ore.

Il 25enne era già ricercato per una tentata rapina in concorso del 9 aprile scorso. Sono emersi inoltre precedenti accuse in materia di immigrazione, ordini del questore di Como a lasciare il territorio dell’Unione Europa non rispettati e accuse di reati contro la pubblica amministrazione, contro la persona e legati allo spaccio.

La 20enne era stata già accusata di furto e invasione di terreni. Al vaglio dell’ufficio immigrazione e della divisone anticrimine della questura ulteriori provvedimenti.