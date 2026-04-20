Riaperto il Teatro Nuovo di Rebbio, Braga (Pd): “Un pezzo importante della vita collettiva del quartiere”

Dopo oltre un anno, per la precisione dopo 462 giorni di chiusura, ieri sera ha riaperto il Teatro Nuovo di Rebbio a seguito degli interventi di ristrutturazione e messa a norma della sala. Ieri sera è andato in scena un concerto a sostegno di Aido e dei progetti di accoglienza del parroco don Giusto della Valle.

“Si rialza il sipario su un pezzo importante della vita collettiva del quartiere e della città di Como”, è intervenuta la capogruppo del Partito democratico alla Camera, la comasca Chiara Braga.



“La riapertura del Teatro ci dà gioia e soddisfazione. – ha detto l’esponente dem – Un traguardo che rappresenta molto più della semplice restituzione di uno spazio: è il segno concreto di una comunità viva, capace di unirsi nei momenti difficili e di trasformare le sfide in opportunità condivise. La straordinaria risposta collettiva dei comaschi ha dato vita ad un gesto corale concreto che testimonia quanto il Teatro della Parrocchia di Rebbio sia sentito come un presidio prezioso di relazioni, accoglienza e crescita culturale”.

“Il Teatro Nuovo – ha concluso Braga – torna così ad essere una casa aperta, luogo di aggregazione, di spettacolo, d’arte, di educazione e di dialogo tra le generazioni. Un punto di riferimento capace di accogliere persone, idee, arte, talenti e momenti di condivisione”.

Sulla riapertura sono intervenuti anche la segretaria provinciale del Pd, Carla Gaiani e il segretario cittadino, Daniele Valsecchi. “Quando una comunità si stringe attorno ai propri valori e ai propri luoghi, in un impegno tenace e concreto, nulla è perduto – hanno dichiarato gli esponenti dem -. La determinazione, l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati da chi ha creduto in questa riapertura, in primo luogo don Giusto, hanno permesso di superare gli ostacoli e di restituire a Rebbio un bene comune prezioso per tutto il territorio comasco”.