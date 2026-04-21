Job Day di Figino Serenza, duecento partecipanti e 400 colloqui effettuati

Duecento partecipanti e 400 colloqui effettuati: sono i numeri del Job Day organizzato dal Centro per l’Impiego di Cantù, in collaborazione con il Comune di Figino Serenza, e ospitato dalla biblioteca di Figino.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno di promozione dell’occupazione e di rafforzamento delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili le opportunità presenti sul territorio.

L’appuntamento di Figino Serenza si inserisce in un format ormai consolidato, proposto in diversi territori della provincia con il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego locali. Solo nel mese scorso l’iniziativa si è svolta ad Asso e a Menaggio.

«Eventi come questo dimostrano quanto sia importante fare rete a livello locale per offrire opportunità concrete ai cittadini – ha dichiarato il sindaco di Figino Serenza, Stefano Tomaselli – La collaborazione tra enti, aziende e servizi per il lavoro rappresenta un motore di sviluppo per il territorio, capace di rafforzare una sinergia efficace tra pubblico e privato».

«Il Job Day – ha aggiunto il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca – non è solo un momento di incontro, ma uno strumento concreto per favorire l’ingresso e il reinserimento nel mondo del lavoro, mettendo in connessione competenze e opportunità».