Struttura “Asso di cuori”, donato il nuovo impianto fotovoltaico

Un nuovo impianto fotovoltaico, che consentirà di tenere aperta la struttura più a lungo.
Giornata di festa oggi ad Asso, nel Triangolo Lariano, per l’associazione Prader Willi, che gestisce la residenza “Asso di cuori”.
La casa ospita persone con problemi di obesità legati ad una malattia genetica. La Pws è una patologia genetica complessa che colpisce l’appetito, la crescita, il sistema ormonale, il metabolismo, le funzioni cognitive e il comportamento.
Attraverso l’impegno di Banco dell’Energia e Acinque è stato donato un nuovo impianto fotovoltaico.
Stamattina la cerimonia ufficiale alla presenza di esponenti delle istituzioni del territorio (tra loro il consigliere regionale Anna Dotti), vertici dell’associazione Prader Willi ed esponenti di Acinque (l’amministratore delegato Stefano Cetti) e Banco dell’Energia (la responsabile Silvia Pedretti).