Hockey, domenica il Torneo Roberto Giacò riservato alla categoria Under 9

Il palazzo del ghiaccio di Como si prepara ad ospitare un nuovo torneo giovanile. Dopo l’evento dedicato a Stefano Gosetto, il prossimo fine settimana sarà la volta del memorial nel ricordo di Roberto Giacò, per anni dirigente dell’Hockey Como.

“Un personaggio che ha lasciato un segno profondo nella comunità sportiva lariana – spiegano gli organizzatori – Il torneo porta avanti i valori che lui ha sempre rappresentato: entusiasmo, rispetto e spirito di squadra. Un’eredità che continua a vivere attraverso i sorrisi e l’energia dei piccoli atleti”.

Appuntamento fissato per domenica prossima, 26 aprile. Saranno otto le formazioni della categoria Under 9 che si sfideranno sul ghiaccio dello Stadio di Casate, suddivise in un girone all’italiana.

-Storm Pinerolo (Italia)

-Real Torino (Italia)

-Argovia Stars (Svizzera)

-Hc Rivers (Svizzera)

-Ecdc Memmingen (Germania)

-Hcm Münchenbuchsee-Moosseedorf (Svizzera)

-Fortuna Grizzlys (Svizzera)

-Hockey Como (Italia)

Le otto squadre si sfideranno in un girone all’italiana. A seguire, le finali incrociate decreteranno la classifica definitiva e la compagine vincitrice dell’edizione 2026.